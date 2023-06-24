Британские власти пока осторожно комментируют происходящее в России.

Власти Великобритании "внимательно следят" за разворачивающейся в России попыткой государственного переворота. Об этом заявил премьер-министр страны Риши Сунак в интервью каналу BBC.

Отвечая на вопросы журналистки, глава британского правительства был нарочито сдержан и явно подбирал слова. В частности он уклонился от того, чтобы назвать мятеж вагнеровцев "государственным переворотом".

"Мы на связи с нашими союзниками, и сегодня мы поговорим с некоторыми из них. Самое главное, чтобы все стороны несли ответственность за защиту гражданских лиц", – заявил Сунак.

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На вопрос, можно ли считать хорошей новостью то, что Владимиру Путину бросили вызов, Сунак лишь повторил свой предыдущий тезис. Не ответил он также на вопрос, обсуждал ли уже с Владимиром Зеленским сегодняшние события в России.

Мятеж Пригожина – последние новости

В эти часы отряды наемников из "Группы Вагнера" направляются в сторону Москвы, почти не встречая сопротивления со стороны регулярной армии. Кремль пытается спешно организовать оборону на юге Московской области и на окраинах самой Москвы.

Источники сообщают, что у Кремля нет свободных резервов вблизи Москвы, чтобы организовать оборону. На этом фоне Путин сбежал из Москвы. По некоторым данным, он все еще надеется точечно ликвидировать Пригожина, чтобы избежать полноценных боев за российскую столицу.

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