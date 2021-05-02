В Болгарии третья по счету партия отказалась формировать правительство, теперь в стране летом проведут новые выборы.
Об этом сообщает Reuters.
Читайте такжеБолгария "изгнала" из страны российского дипломатаБолгарская социалистическая партия (БСП) отказалась возглавлять правительство после парламентских выборов в прошлом месяце.
Социалисты, которые потеряли почти половину своих мест на выборах 4 апреля, заявили о невозможности создать рабочую большинство в раздробленном парламенте и намерены сложить мандаты сразу после их получения.
Лидер социалистов Корнелия Нинова заявила, что три новые партии в парламенте "продемонстрировали политическую незрелость, они не смогли преодолеть свое эго", и в данной ситуации правительство во главе с социалистами невозможно.
Президент Румен Радев теперь будет вынужден распустить парламент, назначить временную администрацию и провести досрочные выборы в течение двух месяцев - скорее всего, 11 июля.
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