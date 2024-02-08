Подобные законы, предоставляющие работникам право отключать свои устройства, уже действуют во Франции, Испании и других странах ЕС.

Австралия введет закон, дающий работникам право игнорировать необоснованные звонки и сообщения от начальства в нерабочее время без штрафов, причем работодатели, нарушающие это правило, могут быть оштрафованы.

Как пишет Reuters, право на такое "отключение" предлагатся в рамках парламентского законопроекта, который защитит права работников и поможет восстановть баланс между работой и личной жизнью.

Подобные законы, предоставляющие работникам право отключать свои устройства, уже действуют во Франции, Испании и других странах Европейского союза.

Видео дня

"Мы просто хотим сказать, что человек, которому не платят 24 часа в сутки, не должен быть наказан, если он не находится в сети и не доступен 24 часа в сутки", - заявил премьер-министр Австралии Энтони Албанезе.

В то же время некоторые политики, группы работодателей и руководители компаний предупредили, что положение о праве на отсоединение является чрезмерным и подорвет переход к гибкому графику работы и повлияет на конкурентоспособность.

Как отмечает лидер "зеленых" Адам Бандт, австралийцы работают в среднем шесть недель неоплачиваемых сверхурочных каждый год, что составляет более 92 миллиардов австралийских долларов (60,13 миллиарда долларов США) в виде невыплаченной заработной платы в масштабах всей экономики.

"Это время принадлежит вам. А не вашему боссу", - подчеркнул он.

Инициативы по облегчению труда работников

В 2022 году в Британии прошел крупнейший в мире эксперимент, в рамках которого работодатели испытали четырехдневную рабочую неделю.

Работники 61 компании по всей Британии работали в среднем 34 часа в течение четырех дней в период с июня по декабрь 2022 года, получая при этом неизменную зарплату. Из них 56 компаний, или 92%, решили продолжить такую практику, 18 из них - на постоянной основе.

Вас также могут заинтересовать новости: