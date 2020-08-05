В Англии 10-летнего мальчика унесло в море: чтобы выжить, он повторил инструкции с фильма

Мальчик вспомнил совет из документального фильма «BBC».

31 июля, 10-летнего Равираджа Саини унесло в море возле английского Скарборо в графстве Норт-Йоркшир

Чтобы выжить, мальчик вспомнил совет из документального фильма «BBC» Saving Lives at Sea («Спасение жизней в море»). Он перевернулся на спину, раскинул руки и ноги в сторону и громко звал на помощь, сообщило издание Daily Mail.

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«Мы были поражены, как ему удалось сохранить спокойствие и следовать рекомендациям по безопасности в таких жутких и пугающих обстоятельствах. Если бы он повел себя иначе, все могло закончиться совсем по-другому», - рассказал рулевой спасательной станции Ли Мартон.

Мальчика доставили на берег и передали родителям. Затем его отправили на обследование в больницу.

«Если вы когда-нибудь попадете в подобную ситуацию, ни в коем случае не отчаивайтесь, будьте сильными и верьте в себя. Еще хочу поблагодарить людей, которые спасли меня. Они - мои герои», - заявил Саини.

Как сообщал ранее УНИАН, 9 июля 6-летний Бриджер Уокер спас свою младшую сестру от нападения собаки, прикрыв ее своим телом. Собака несколько раз укусила Бриджера за лицо, но он все равно смог отвести сестру в безопасное место.

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