Президент заявил, что вопрос прекращения огня без гарантий безопасности "чувствителен" для украинцев.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прекращение огня без гарантий безопасности - это "чувствительно" для украинцев, и поэтому он во время спора с президентом США Дональдом Трампом высказывал свое мнение.

Об этом украинский лидер сказал в эфире американского телеканала Fox News.

"Просто прекращение огня без гарантий безопасности - это чувствительно для наших людей", - сказал президент.

Видео дня

Зеленский добавил, что он и другие украинцы "просто хотят услышать, что Америка на нашей стороне и останется с нами, а не с Россией".

"Такой спор не подходит обеим сторонам. Я очень открыт, но я не могу изменить наше украинское отношение к России. Они убийцы", - подчеркнул украинский президент.

Другие заявления Зеленского

Президент Украины не считает, что должен просить прощения у американского лидера Дональда Трампа за спор в Белом доме. В интервью его спросили, должен ли он извиниться перед Дональдом Трампом после того, что произошло в Овальном кабинете. Он ответил, что не считает себя виновным.

Также Зеленский заявил, что благодарен Трампу и народу США за оказанную помощь. Он заявил, что украинцы больше всех хотят закончить боевые действия и что Украине с США "просто нужно быть на одной стороне, чтобы остановить Путина".

Вас также могут заинтересовать новости: