Западные лидеры могут разрешить Украине бить дальнобойными ракетами по территории России, официально это не объявляя.

Украина может получить секретное разрешение на запуск ракет по территории России в ближайшие недели. Великобритания и США готовятся дать добро, но официально они об этом хотят объявить только после запуска первых ракет, пишет The Times.

Источники издания сообщили, что США хотят сначала увидеть план президента Украины Владимира Зеленского о том, как это может помочь им пережить зимние месяцы войны. Окончательное решение может быть одобрено уже на Генеральной Ассамблее ООН на следующей неделе. Однако, как говорится в материале, в команде президента США Джо Байдена присутствует "нервозность", что этот шаг может навредить предвыборной кампании Камалы Харрис.

Зеленский уже несколько месяцев добивается разрешения на использование ракет для ударов вглубь территории России.

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СМИ пишет, что существует настороженность в отношении публикации этого шага заранее, в качестве предупреждения для России.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми на этой неделе провел переговоры в Париже с госсекретарем США Энтони Блинкеном, а также министрами иностранных дел Франции, Германии и Италии. Союзники работали над тем, чтобы проработать соглашение перед Генеральной ассамблеей ООН, утверждают журналисты.

Источники в британских дипломатических кругах заявили изданию, что они хотели показать, что НАТО "действует как единое целое", и избежать впечатления, что Великобритания и США "доминируют в принятии решений".

Удары Украины вглубь России

Ранее УНИАН сообщал, что запрет Запада на удары по России делает F-16 менее эффективными. Военные эксперты заявляют, что вместо того, чтобы уничтожать пусковые установки, истребители вынуждены сбивать ракеты по отдельности.

Кроме того, эксперт рассказал, чем ВСУ могли ударить по складу в Торопце. Ведь есть предположение, что не только "Паляниця" могла это сделать.

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