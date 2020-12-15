Осужденный выбирал жертв в соцсети из тех, кто делился мыслями о самоубийстве.

В Японии суд приговорил к смертной казни 30-летнего Такахиро Сираиси за убийство девятерых девушек.

Читайте такжеВ КНДР публично расстреляли нарушителя карантинаОб этом пишет The Straits Times.

Отмечается, что Сираиси назвали «убийцей из Twitter» из-за того, что он выбирал жертв из тех, кто делился мыслями о самоубийстве в соцсети.

Адвокаты в суде просили приговорить мужчину к более мягкому наказанию, утверждая, что он получил согласие от убитых девушек. Однако сам Сираиси заявил, что девушки не давали ему согласие на убийство.

В итоге судья признал полную ответственность Сираиси.

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Осужденный заманивал девушек, писавших о самоубийствах, говоря им, что поможет им умереть. Они договаривались встретиться у него дома, где он душил их и насиловал.

В 2017 году полиция по уличным камерам выследила маршрут одной из пропавших девушек и обнаружила квартиру, которую арендовал Сараиси.

Внутри нашли останки девяти человек и около 200 фрагментов человеческих костей. Все это хранилось в нескольких холодильниках и в ящиках для инструментов.

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Автор: УНИАН