В стране готовятся к старту пятой волны коронавируса.

Германия объявила о ряде новых мер, которые должны вступить в силу после рождественских праздников, чтобы сдержать резкий рост количества заболевших коронавирусом в стране.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на канцлера Германии Олафа Шольца.

Шольц сказал, что вариант Omicron скоро вызовет резкий рост инфекций. "У Covid-19 не будет рождественских каникул", - сказал он.

Читайте такжеЕС сократил срок действия сертификатов о вакцинации против COVID-19Канцлер сказал, что четвертая волна инфекций находится под контролем, но предупредил, что пятая волна не за горами.

Так, частные собрания будут ограничены 10 людьми. Это касается и переболевших, и вакцинированных граждан, дети до 14 лет в это число не входят. Клубы и дискотеки останутся закрытыми. В кинотеатрах и театрах также будут спрашивать сертификат о вакцинации или выздоровлении.

Кроме того, в канун Нового года будет запрещена продажа фейерверков, а 31 декабря - заработает запрет на собрания.

Жесткие ограничения для невакцинированных людей останутся в силе - их буду применять на работе и в общественном транспорте. Оставят также жесткие ограничения на контакты, применяемые также в период Рождества.

По словам Шольца, к концу января правительство Германии планирует провести еще 30 миллионов повторных вакцинаций. Ожидается, что в качестве промежуточной цели общий уровень вакцинации населения вырастет как минимум до 80%.

Напомним, Израиль вошел в пятую волну коронавируса, несмотря на строгие ограничения, которые правительство ввело для сдерживания штамма "Омикрон". В течение следующих нескольких недель в стране ожидают новый всплеск заболеваемости.

Вас могут заинтересовать новости: