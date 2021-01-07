В США глава Минюста также выполняет функции генерального прокурора.

Избранный президент США Джо Байден выдвинул кандидатуру судьи апелляционного суда Меррика Гарленда на пост главы Министерства юстиции.

Читайте также"Это не протест, это хаос": Байден прокомментировал беспорядки в Вашингтоне (видео)В США глава Минюста также выполняет функции генерального прокурора страны. В настоящее время генпрокурором является Уильям Барр, назначенный на эту должность в феврале 2019 года.

Также Байден предложил на должность заместителя руководителя Минюста Лизу Монако. При президенте Бараке Обаме она была советником по вопросам внутренней безопасности в администрации главы Белого дома, передает kommersant.

«Эти кандидатуры отражают глубокую приверженность избранного президента поддержанию статуса Минюста как столпа независимости и неподкупности. Они гарантируют, что генпрокурор и его команда будут адвокатами американского народа, а не юридической фирмой президента»,— говорится в сообщении штаба Джо Байдена. Выдвинутые кандидатуры должен утвердить Сенат США.

События в США

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН