Избранный президент США Джо Байден выдвинул кандидатуру судьи апелляционного суда Меррика Гарленда на пост главы Министерства юстиции.
Читайте также"Это не протест, это хаос": Байден прокомментировал беспорядки в Вашингтоне (видео)В США глава Минюста также выполняет функции генерального прокурора страны. В настоящее время генпрокурором является Уильям Барр, назначенный на эту должность в феврале 2019 года.
Также Байден предложил на должность заместителя руководителя Минюста Лизу Монако. При президенте Бараке Обаме она была советником по вопросам внутренней безопасности в администрации главы Белого дома, передает kommersant.
«Эти кандидатуры отражают глубокую приверженность избранного президента поддержанию статуса Минюста как столпа независимости и неподкупности. Они гарантируют, что генпрокурор и его команда будут адвокатами американского народа, а не юридической фирмой президента»,— говорится в сообщении штаба Джо Байдена. Выдвинутые кандидатуры должен утвердить Сенат США.
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