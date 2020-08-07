Отказался надеть маску: в Испании экстренно посадили самолет из-за нетрезвого украинца (видео)
Самолет авиакомпании Air Europa, выполнявший рейс между островом Гран-Канария и Мадридом, экстренно приземлился в аэропорту Малаги из-за украинца, который отказывался надеть маску.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Periodico.
Инцидент произошел вечером 6 августа.
Учитывая отказ пассажира, гражданина Украины, выполнять указания экипажа, который неоднократно просил его надеть маску, был активирован соответствующий протокол, рассказали в авиакомпании Air Europa.
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Ассоциация диспетчеров Испании вечером сообщила о конфликтном пассажире на борту самолета, из-за чего командир воздушного судна запросил посадку в аэропорту Малаги. В сообщении отмечалось, что пассажир с видимыми признаками алкогольного опьянения отказывается надеть маску и выполнять инструкции экипажа.
По данным испанских СМИ, мужчина также угрожал другим пассажирам.
Сообщение о дебошире было направлено испанским правоохранительным органам, которым конфликтного пассажира передали после посадки.
После урегулирования инцидента самолет продолжил полет в Мадрид.
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