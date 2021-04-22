Саммит глав государств и правительств 30 стран - членов Организации Североатлантического договора (НАТО) состоится 14 июня в Брюсселе.
Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.
"Я рад объявить, что следующий саммит лидеров союзников состоится 14 июня 2021 года в штаб-квартире НАТО в Брюсселе (Бельгия)", - сказал Столтенберг.
Он отметил, что саммит станет уникальной возможностью для укрепления НАТО как устойчивого воплощения связи между Европой и Северной Америкой.
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Генсек сообщил, что на саммите планируется принятие основательной и перспективной повестки дня Альянса на период до 2030 года, чтобы «преодолеть вызовы сегодняшнего и завтрашнего дня агрессивных действий России, угрозы терроризма, кибератак, новых и разрушительных технологий, влияния климатических изменений на безопасность, а также роста роли Китая».
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