На встрече лидеры стран - членов Альянса планируют принять решение относительно противодействия агрессивным действиям РФ, терроризму, кибератакам, влияния климатических изменений на безопасность и другим вызовам.

Саммит глав государств и правительств 30 стран - членов Организации Североатлантического договора (НАТО) состоится 14 июня в Брюсселе.

Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

"Я рад объявить, что следующий саммит лидеров союзников состоится 14 июня 2021 года в штаб-квартире НАТО в Брюсселе (Бельгия)", - сказал Столтенберг.

Он отметил, что саммит станет уникальной возможностью для укрепления НАТО как устойчивого воплощения связи между Европой и Северной Америкой.

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Генсек сообщил, что на саммите планируется принятие основательной и перспективной повестки дня Альянса на период до 2030 года, чтобы «преодолеть вызовы сегодняшнего и завтрашнего дня агрессивных действий России, угрозы терроризма, кибератак, новых и разрушительных технологий, влияния климатических изменений на безопасность, а также роста роли Китая».

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Автор: Виталий Саенко