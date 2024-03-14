Среди них упоминается 2-й Иностранный пехотный полк.

На фоне последних громких заявлений президета Франции Эмманюэля Макроа появилась информация, что французские полки направляются в Румынию, готовясь к развертыванию в Украине против российской армии, в частности в Одессе.

Как пишет FranceNews24, среди них упоминается 2-й Иностранный пехотный полк.

Стоит отметить, що французский Иностранный легион сделал репост записи, в которой цитируется статья о том, что Макрон думает о размещении французских войск в Одессе.

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Возможность размещения французких войск в Украине - детали

Власти Франции начали рассматривать возможность отправки своих солдат в Украину еще летом прошлого года, пишет издание Le Monde. Изначально этот вопрос был поднят на заседании Совета безопасности в Елисейском дворце 12 июня, после того как президент Эмманюэль Макрон публично высказался за скорейшее вступление Украины в НАТО.

По данным источников издания, вариант с отправкой войск обсуждался в "обстановке строжайшей секретности". "Роль военных заключается в подготовке как можно большего количества вариантов, чтобы помочь президенту республики принять политическое и военное решение", - пояснил начальник штаба французской армии Пьер Шилль.

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