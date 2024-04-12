Итальянец в 70-х основал бренд Roberto Cavalli, в который до сих пор одевается мир.

Икона итальянской моды Роберто Кавалли, подаривший миру именной бренд Roberto Cavalli, умер в возрасте 83 лет. Он тяжело болел и становилось хуже, пишет la Republica об обстоятельствах смерти известного дизайнера.

По данным издания, Кавалли провел последние часы жизни во Флоренции рядом с возлюбленной Сандрой. Шведская модель была его партнером в отношениях на протяжении последних пятнадцати лет. Наследством для мира оставил шестерых детей: самому младшему из них, Джорджио, чуть больше года, уточняет СМИ. Одним из первых смерть дизайнера подтвердил губернатор Тосканы Эудженио Джани. Сказал о Кавалли:

"Он был не только новатором и художником текстиля, но и символом творчества и мастерства, который смело смешивал цвета нашей земли с международными тенденциями".

Мэр Флоренции Дарио Нарделла тоже прокомментировала трагедию:

"Мы с глубокой скорбью узнаем о смерти великого флорентийского дизайнера. Он оставил свой след в современном языке итальянской моды. Мы не забудем его гениальность и его безусловную любовь к Флоренции".

Слова соболезнования выразила заместитель министра культуры Италии Лючия Боргонзони. Она назвала Роберто Кавалли один из самых ярких и самых эклектичных голосов итальянской моды. "Неповторимый дизайнер, чей талант и творчество за свою долгую карьеру вывели нашу страну в центр мировой сцены. Я выражаю искренние соболезнования его партнерше Сандре и его семье", - сказала она.

Министр туризма Даниэла Сантанче со своей стороны подчеркнула, что именно Роберто Кавалли расскрыл миру такое понятие как "Made in Italy".

"Чао, Роберто... Твои творения останутся вечными и всегда очень современными", - попрощалась чиновница в социальных сетях.

Что значил Роберто Кавалли для мира моды

Кавалли увлекся модой в очень молодом возрасте. Он родился в 1940 году во Флоренции (в то время еще часть королевства Италия) в семье инженера. Его отец погиб в период Второй мировой войны от рук нацистов, когда Роберто было всего 4 года. В детстве Роберто считался не слишком успешным учеником. Было такое, что его оставляли учиться на второй год. Кавалли с трудом сдавал экзамены. Получив среднее образование, он пытался выучиться на администратора отеля, а также постичь бухгалтерский учет. Однако попытки были неудачными, оказалось, Кавалли больше тяготел к ткани и моде. Возможно, это передалось по наследству от его матери Марчелли Росси, которая в 1950-х годах основала собственное ателье по шитью одежды.

Кавалли уговорил ее дать ему шанс и позволить учиться в Училище искусств во Флоренции, сначала записавшись на курс по оформлению интерьеров со специализацией по тканям для мебели. Там он начал изучать технику ткачества на ручном станке и различные виды печати на ткани, делать первые творческие эксперименты. Наконец в 1970 году Роберто Кавалли создал собственный именной бренд Roberto Cavalli, в который до сих пор одевается мир. Он занимался своим "ребенком" до 2015 года, пока не вышел на пенсию, продав бренд. В 2019 году его владельцем стал бизнесмен из ОАЭ Хуссейн Саджвани.

Однако этому предшествовали десятки лет революций, которые Кавалли дарил миру как дизайнер. Одна из таких - линия женской и мужской одежды Just Cavalli, созданная в 1988 году. Кавалли прославился тем, что запатентовал процедуру нанесения рисунков на кожаные изделия, одним из первых создав коллекцию одежды в лоскутной технике. Также его бренд известен использованием животных принтов: леопарда, зебры и т.д.

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