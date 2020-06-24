Названы топ-3 модных "лука" с анималистическим принтом на смену "леопарду"

На смену леопардовому принту пришли змея и крокодил.

Анималистический принт всегда был популярным среди женщин. Это и не странно, ведь "леопард" достаточно яркий и бросается в глаза даже издалека. Хотя стоит отметить, что у мужчин такой "лук" вызывает скорее отвращение, чем симпатию.

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Поэтому мы собрали для вас образы с анималистическим принтом, которые точно приглянутся и вам, и мужчинам.

Крокодил

Если вы хотите быть в тренде, то присмотритесь к сумкам или обуви из крокодила. Такая фактура выглядит очень дорого и стильно. Также обратите внимание на пальто или брюки из кожи крокодила. Согласитесь, что вещи такой необычной фактуры более привлекательны, чем "леопард".

Зебра

Образ с анималистическим принтом в виде "зебры" подойдет как для повседневности, так и для офисной работы. Черно-белые полоски придадут элегантности и загадочности. При этом не стоит выбирать "лук", который полностью состоит из полосок. И помните, если юбка в вертикальную полоску, а рубаха в горизонтальную, то это уже совсем не модно. Кстати такие известные бренды как Roberto Cavalli, Tom Ford, Givenchy, Michael Kors, R13, Simonetta Ravizza всячески используют этот принт в своих коллекциях.

Питон

Если вы яркая девушка, которая привыкла сиять ярче звезд, тогда предлагаем вам выбрать одежду с принтом, напоминающим "питона". Например, вы можете надеть кюлоты с таким анималистических принтом, футболку-оверсайз и кроссовки. А можете сделать акцент только на обуви, а одежду подобрать в светлых оттенках. Поверьте, таким образом вы никого не оставите равнодушным. Но помните, что только одна вещь из всего "лука" должна быть с таким принтом.

Как сообщал УНИАН, ранее Jerry Heil прогулялась по городу в пижамных шортах и тапках.

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