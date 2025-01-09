9 января состоится 25-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины на авиабазе "Рамштайн" в Германии, где речь пойдет о дальнейшей поддержке Украины в войне с Россией.

Неожиданных решений на формате "Рамштайн" никогда не бывает. Все запланировано и все решено заранее. То есть, Украина давно сделала все запросы. Далее они уточняются и наши партнеры по коалиции "Рамштайн" постепенно их выполняют.

Таким образом, не стоит ожидать во время сегодняшнего заседания каких-то неожиданностей и провалов.

Может ли эта встреча стать последней в таком формате из-за избрания нового президента в США? Сегодняшний формат был сформирован при администрации президента США Джо Байдена. И это как раз демонстрировало лидерство США в помощи Украине. Заседания проходили на авиабазе США "Рамштайн" в Германии. Координировал этот формат министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин. Но в США произошла смена власти и очевидно, что в нынешнем варианте формат не будет сохранен. То есть, он может сохраняться, но будет точно меняться.

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Конечно, это будет зависеть от администрации новоизбранного президента США Дональда Трампа. К примеру, будет ли координировать "Рамштайн" новый министр обороны США или откажется от этого - зависит от планов команды Трампа, о которых мы просто сейчас не знаем.

Очевидно, что лидерство постепенно будет переходить от США к НАТО. На последнем Вашингтонском саммите НАТО было создано командование Альянса по помощи Украине. И это было сделано как раз для того, чтобы избежать каких-либо политических или организационных проблем после смены администрации в США. Командование будет находиться в немецком городе Висбаден и будет отвечать за координацию комплексной помощи Украине, в частности, материальной и военной (в том числе по обучению украинских военных).

Думаю, этот новый формат может быть даже более эффективным. Чем он будет отличаться от того, который существовал? Формат "Рамштайн" был временным, когда съезжались представители более 50 стран и под лидерством министра обороны США, при участии Украины, которая задавала тон этому формату, происходила координация помощи по кластерам, направлениям, проектам.

Зато командование НАТО - это уже формализованная структура. Там будет около 700 сотрудников стран НАТО, которые будут обеспечивать функционирование этого формата. Соответственно, все будет более структурировано и организовано. Бюджетирование будет происходить более планово. Уже на 2025 год планировалось 40 миллиардов евро для помощи Украине из фондов стран НАТО. Поэтому все это будет более стабильно и планируемо.

В этом смысле важно понимать, что для нашей страны важно не только выделение средств, а обеспечение наших Сил обороны оружием. Речь идет о производстве оружия, инвестировании средств в украинскую оборонную промышленность. Например, по "датской модели", которая предусматривает прямое финансирование украинских оборонных предприятий правительствами других стран. Или производить его в европейских, американских оборонных компаниях.

При этом, ничего из предыдущих наработок, из того самого "Рамштайн", потеряно не будет.

В то же время, слова новоизбранного президента США Трампа относительно не вступления Украины в НАТО пока нельзя расценивать как официальную позицию. Не думаю, что вопрос не вступления Украины в НАТО решен, поскольку он решается Альянсом, а не одним Трампом. Да, он может заблокировать вступление Украины в Альянс (и мы это уже проходили на Бухарестском саммите, когда тогдашний канцлер Германии Ангела Меркель и тогдашний президент Франции Николя Саркози заблокировали нам это). Но тогда Трамп должен официально заявить такую позицию США на саммите НАТО, а не пресс-конференции.

Михаил Самусь, директор платформы New Geopolitics Research Network, заместитель директора ЦГАКР по международным вопросам