Во время выступления президента, который говорил о жертвах наводнения, кандидат в канцлеры Армин Лашет смеялся не менее 30 секунд.

Армин Лашет, кандидат на должность преемника канцлера Германии от партии Ангелы Меркель ХДС/ХСС, был вынужден извиниться за улыбки во время визита к жертвам наводнения.

Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на Spiegel.

"Я жалею о впечатлении, которое создал разговор. Это было неуместно, и мне это вред", - написал Лашет на своей странице в Twitter.

Конфуз произошел во время визита в регион президента Франка-Вальтера Штайнмайера в регион Северный Рейн-Вестфалия, который сильно пострадал во время наводнения. Лашет является премьер-министром этого региона. Два политика посетили город Эрфтштадт, особенно пострадавший от наводнения. Там президент Штайнмайер выступил с небольшой речью.

На видео попала реакция Лашета, который стоял за президентом - во время выступления кандидат в канцлеры смеется не менее 30 секунд.

"Эпатажно", "Отвратительно" - охарактеризовали реакцию Лашета немцы.

"Я вырос в Эрфштадте ... Такое поведение неприемлемо и непростительно", - комментировали местные жители.

Поведение политика раскритиковали и его политические союзники.

"Я просто онемел", - заявил генеральный секретарь немецких социал-демократов Ларс Клингбейл.

Смертельные наводнения в Европе

Число погибших в результате разрушительных наводнений в Западной Германии и Бельгии увеличилось по меньшей мере до 170 человек.

По информации Reuters, 143 человека погибли в результате наводнения, ставшего крупнейшим стихийным бедствием Германии за более чем полвека. Среди них около 98 жителей района Арвайлер к югу от Кельна.

Сотни людей все еще числятся пропавшими без вести, некоторые районы по-прежнему недоступны из-за высокого уровня воды и отсутствия связи.

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Автор: Денис Прядко