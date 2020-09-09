Руководители штатов уже называют пожары одними из самых сложных в истории.

Около 40 крупных пожаров разрушают три штата западного побережья США.

Об этом сообщает CNN.

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Сейчас горят сотни тысяч акров, тысячи граждан эвакуировали из некоторых районов Калифорнии, Орегона и Вашингтона – из-за сильной жары и ветра, которые и привели к распространению огня.

В Орегоне горит более 230 тысяч акров леса.

По словам губернатора Орегона, в некоторых местах пламя было настолько сильным, что эвакуировали даже спасателей. Представители местных властей говорят, что в этом году лесные пожары «беспрецедентные», хотя штат едва ли не каждый год переживает огневой плен.

По информации Национального межведомственного пожарного центра, не ликвидированы 85 очагов пожаров.

3 pm in silverton, oregon today,,, why is no one talking about these wildfires pic.twitter.com/cyOdpRihm4 — laundry sauce (@keira_dawn_) September 9, 2020

В Калифорнии в настоящее время более 20 лесных очагов пожаров, в результате которых в штате сгорели 2,2 миллиона акров лесов.

«Это, возможно, самый сложный сезон лесных пожаров в истории Калифорнии», – заявил в среду полковник Национальной гвардии штата Джесси Миллер, уточнив, что ситуация осложнена одновременно высокой температурой, сильными ветрами и засухой.

В Вашингтоне в понедельник сгорело больше акров леса, чем за последние 12 сезонов пожаров, поделился губернатор Джей Инсли. В одном из городов пламя уничтожило более 80% домов и общественной инфраструктуры.

Граждан ежедневно предупреждают об опасностях и просят держаться от огня как можно дальше.

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Перевод: Яна Ставская