О пострадавших в результате инцидента не сообщается.

В городе Теплице на севере Чехии, недалеко от границы с Германией, горят склады со списанными боеприпасами.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Чехии.

"Полицейские вместе с пожарными помогают справиться с огнем, пылающим в помещении складов в Билине, которые арендует пиротехническая служба парламента Чешской Республики для хранения списанных боеприпасов. Все находившиеся в радиусе 500 метров эвакуированы, это стеклозавод и несколько компаний. Жилых зданий в этой зоне нет", - говорится в сообщении в Twitter.

О пострадавших в результате инцидента не сообщается.

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Автор: УНИАН