За весом работников регулярно следили и наказывали за лишние килограммы.

Бортпроводницы авиакомпании Emirates пожаловались, что им запретили толстеть. За лишние килограммы стюардессам сокращают зарплату и даже отстраняют от работы.

Об этом пишет издание Insider.

36-летняя Карла Бейсон, которая проработала в авиакомпании девять лет и уволилась в 2021 году, рассказала, что неоднократно была свидетелем того, как ее коллег предупреждали о штрафах за избыточный вес.

По словам женщины, на должность стюардессы Emirates не берут людей с видимыми татуировками.

Ее коллега Майя Дукарик отметила, что в Emirates есть так называемая "полиция веса", которая иногда не допускала членов экипажа к рейсу из-за лишних килограммов.

Компания следит за внешним видом персонала. Поэтому для бортпроводников создали специальную программу управления весом. Она содержит диеты и упражнения, результат которых впоследствии оценивал отдел кадров.

Стюардесса с десятилетним стажем Дуйгу Караман вынуждена была уволиться из-за коллеги, который постоянно жаловался на то, что она "тяжелая", пишет The Mirror. Женщина на протяжении трех лет работала над своей фигурой, но ей не удалось похудеть на два килограмма. Это служило причиной увольнения.

По словам Караман, отдел питания компании разработал специальную диету для бортпроводников, но она не включала ничего особенного.

"Они дают вам лист бумаги формата А4, на котором просто написано: "Не ешьте рис, не ешьте хлеб". Как-то так. Это были вещи, которые все знают, например регулярный сон, которого у меня не было из-за работы", - сказала Дуйгу.

Стюардесса отметила, что бортпроводники должны были год проработать с необходимым весом. Лишь после этого их исключали из программы. Как только работник набрал 1-2 лишних килограмма, его возвращали в программу снова.

Читайте такжеВ США запустили авиарейсы для желающих заняться сексом в воздухе (фото)Как сообщал УНИАН, ранее стюардесса уволилась из ирландской авиакомпании RyanAir и разбогатела на продажи своих откровенных фотографий.

Отмечается, что 27-летняя Аманда Соммер Amanda Sommer оставила работу в 2020 году и зарегистрировалась на интернет-платформе, пользователи которой получают доступ к контенту за определенную плату.

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