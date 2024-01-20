Александр Мусиенко отметил, что демонстрация готовности отразить удар приводит к срыву планов России.

Президент Российской Федерации Владимир Путин может напасть на страны Североатлантического альянса. На такой шаг Кремль может пойти, чтобы разыграть ядерную карту и посадить Запад за стол переговоров.

"Путин может начать агрессию против стран НАТО, когда ему станет в Украине совсем плохо, когда он почувствует, что российская армия близка к поражению. Он это может сделать, чтобы перевернуть эту шахматную доску и сказать, что теперь агрессия против вас и ядерная угроза – именно для этого ядерное оружие в Беларуси – поэтому надо договариваться", - отметил директор Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире телемарафона.

По его словам, Путин может попытаться разыграть ядерную карту, чтобы посадить Запад за стол переговоров, в том числе и по Украине.

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"Поэтому надо готовиться уже сейчас. На фоне этого учения НАТО на 90 тысяч, которые проходят, и то, что СМИ обращают на это внимание, и то, что страны Балтии договорились строить защитные сооружения – это все позитивно и демонстрирует готовность. Демонстрация готовности приводит к срыву планов России", - подытожил эксперт.

Угроза нападения РФ на страны НАТО - последние новости

Премьер-министр Польши Дональд Туск не исключает, что в течение ближайшие годы Россия может атаковать страны Европы. Он подчеркнул, что со стратегической точки зрения Европа является объектом российской агрессии, и "это произойдет тогда, когда преимущество России в военных возможностях станет очевидным".

При этом издание BILD писало, что одна из европейских разведок также рассматривает этот сценарий. Там прогнозировали, что возможное нападение РФ может произойти в 2024-2025 годах, когда США окажутся "без лидера" из-за смены президента и не смогут помочь партнерам.

В свою очередь бывший посол Украины в США Валерий Чалый отметил, что российской диктатор стремится напасть на НАТО, и Россия может атаковать Эстонию.

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