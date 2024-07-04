В частности народный депутат призвала союзников предоставить больше систем ПВО.

Западные лидеры должны "переосмыслить" количество оружия, которое они предоставляют Украине, а также "резко увеличить его". Об этом заявила народный депутат Украины Кира Рудык в интервью Sky News.

По ее словам, Украина сможет бороться с российской агрессией и победить в войне, только с помощью большего количества систем противовоздушной обороны.

"Сейчас мы не можем обещать людям, когда они ложатся спать, что они проснутся утром. Это ключевой вопрос сейчас для Украины - получить средства противовоздушной обороны, чтобы мы могли продолжать бороться и продолжать оттеснять Россию", - подчеркнула Рудык. Видео дня

Когда у нардепа спросили об опасениях о том, что истребители F-16 могут быть уничтожены, как и другие военные самолеты, она заверила, что усиленная противовоздушная оборона защитит их.

Рудык добавила, что союзники Украины должны "переключить свое восприятие" с "позволить Украине воевать на то, чтобы позволить нам выиграть войну".

"Мы все еще чувствуем в себе, что мы можем выиграть эту войну, и наш народ готов бороться. Это очень важно, и мы просим всех лидеров переосмыслить количество оружия, которое они присылают нам, и резко увеличить его, потому что мы знаем, что мы боремся не только за себя, мы боремся... за свободу, ценности и за то, каким должен быть мир", - подчеркнула политик.

Также журналист отметил, что Запад, вероятно, опасается эскалации со стороны РФ, если Украина получит современное оружие и истребители, однако Рудык ответила, что Москва "уже пошла на эскалацию".

"Они уже совершили все виды военных преступлений на нашей территории против нашего народа, и не стоит думать, что они остановятся, если их не остановить", - сказала народный депутат.

Военная помощь для Украины - последние новости

Как писал УНИАН, Италия планирует передать Украине дополнительную систему ПВО SAMP/T в рамках девятого пакета военной помощи, при этом не было уточнено, какое еще оружие будет входить в него.

"Он (пакет - УНИАН) будет представлен комитету парламентского контроля безопасности Италии, существует секретность", - отметил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.

В то же время недавно Финляндия тоже заявила о новом пакете военной помощи для Украины.

"Финляндия предана поддержке Украины в ее борьбе против необоснованной агрессии России. Речь идет не только об Украине, но и, наконец, о праве всех свободных народов на существование. Мы, финны, на примере собственной истории поняли, насколько важным является этот вопрос", - отметил министр обороны страны Антти Гяккянен.

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