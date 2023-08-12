Вдобавок к тем солдатам, что охраняют границу, подтянули армейские резервы с боевой техникой.

Польша развернула армейскую группировку на границе с Беларусью и продолжает наращивать военное присутствие там из-за постоянных провокаций беларуской стороны. Об этом сообщает Министерство обороны Польши.

"Я решил создать военную оперативную группу в операции под кодовым названием Rengaw. Задачей воинов будет обучение Войска Польского здесь, на поле, в провинции Подляского воеводства и формирование резерва на случай ухудшения ситуации на польско-беларуской границе. (...) Мы принимаем эффективные и адекватные меры для сдерживания агрессора", - сказал министр обороны Мариуш Блащак.

По его словам, нет сомнения в скоординированных действиях Минска и Москвы с целью дестабилизировать ситуацию в Польше. Он отметил, что ранее была запущена операция Gryf, в рамках которой Польша планирует задействовать 4 000 воинов Войска Польского непосредственно в охране границы. А вот операция Rengaw проводится отдельно, эти воины не будут охранять границу, а станут именно резервом на случай обострения ситуации.

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Блащак не назвал количество солдат, которые войдут в этот резерв. Однако он отметил, что к воинам, которые уже дислоцированы в Подляском воеводстве, ежедневно прибывает подкрепление из других регионов Польши. В частности ближе к границе перебрасывают боевую авиацию и бронетехнику.

Ситуация на польско-беларуской границе

На днях министр обороны Польши Мариуш Блащак в комментарии для СМИ заявил, что на польско-беларуской границе планируют развернуть 10 тысяч военнослужащих, как это уже было в 2021 году во время предыдущего обострения. Из них 4000 будут непосредственно охранять границу, а 6 тысяч оставят в резерве.

Потребность в таком усилении границы возникла из-за того, что Беларусь начала атаковать Польшу и Литву нелегальными мигрантами из Азии и Африки. Также есть утверждение, что под видом мигрантов в Польшу пытались проникнуть вагнеровцы.

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