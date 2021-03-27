Причины обвала еще выясняют.

Утром в субботу на востоке столицы Египта Каир обрушилась многоэтажка.

Об этом пишут Arabic News.

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В результате инцидента погибли по меньшей мере 5 человек и еще более 20 получили ранения.

Al Arabiya уточняет, что здание включало подвал и 10 этажей.

Полиция оградила пострадавший район, тогда как силы гражданской обороны и медики осматривали завалы во время поисково-спасательной операции.

Причины обвала еще выясняют. Arabic News пишут, что такие случаи в Египте не редкость, поскольку столица активно застраивается в обход закона и без соблюдения правил техники безопасности.

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Автор: Яна Ставская