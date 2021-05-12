Страна планирует передать свои дозы другим странам.

Норвегия официально исключила препарат AstraZeneca из программы вакцинации против COVID-19 из-за редких, но серьезных побочных эффектов.

Читайте такжеВ ЕС назвали вакцины, потенциально эффективные против "индийского" штамма коронавирусаОб этом в среду, 12 мая, сообщила премьер-министр Норвегии Эрна Солберг, пишет The Local.

Несколько дней назад экспертный комитет, созданный правительством, постановил, что эту вакцину следует изъять из норвежской стратегии вакцинации.

Ее использование в Норвегии приостановили с 11 марта из-за сообщений о подозрении по поводу серьезных побочных эффектов, в частности, образования тромбов. Теперь Норвегия планирует передать свои дозы AstraZeneca другим странам.

Правительство страны также оставило в силе приостановку использования вакцины Johnson & Johnson. Однако власти будут предлагать ее тем, кто хочет добровольно сделать прививку именно этим препаратом.

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Перевод: Катерина Комолова