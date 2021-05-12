Норвегия официально исключила препарат AstraZeneca из программы вакцинации против COVID-19 из-за редких, но серьезных побочных эффектов.
Читайте такжеВ ЕС назвали вакцины, потенциально эффективные против "индийского" штамма коронавирусаОб этом в среду, 12 мая, сообщила премьер-министр Норвегии Эрна Солберг, пишет The Local.
Несколько дней назад экспертный комитет, созданный правительством, постановил, что эту вакцину следует изъять из норвежской стратегии вакцинации.
Ее использование в Норвегии приостановили с 11 марта из-за сообщений о подозрении по поводу серьезных побочных эффектов, в частности, образования тромбов. Теперь Норвегия планирует передать свои дозы AstraZeneca другим странам.
Правительство страны также оставило в силе приостановку использования вакцины Johnson & Johnson. Однако власти будут предлагать ее тем, кто хочет добровольно сделать прививку именно этим препаратом.
Вакцинация против COVID-19 в Украине
- В Украине кампания по вакцинации началась 24 февраля.
- Прививки делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в Институте сыворотки крови в Индии, вакциной CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech и вакциной Comirnaty производство Pfizer / BioNTech, полученной по глобальной инициативе COVAX.
- Кроме того, в рамках COVAX 23 апреля в Украину прибыло более 367 тыс. 200 доз вакцины AstraZeneca-SKBio производства Южной Кореи.
- За минувшие сутки в Украине в целом привито против COVID-19 почти 18,3 тыс. человек.
По словам министра здравоохранения Украины Максима Степанова, украинские медики в кабинетах прививок могут делать до 10 млн прививок против COVID-19 в месяц.
В Европейском агентстве лекарственных средств сообщали, что риск образования тромбов может возникнуть у одного из 100 тыс. вакцинированных препаратом от AstraZeneca.
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