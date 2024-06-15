Западный мир рискует быть "съеденным" Россией, если не пересмотрит свою политику в отношении РФ.

Запад постоянно повторяет одни и те же ошибки в своей политике относительно России, что можно расценивать как идиотию. Такое мнение высказал вице-спикер Сената Польши Михал Камински.

"Мне жаль это признавать, но мы, западный мир, - идиоты. Мы повторяем те же самые ошибки в отношении России, но ожидаем других результатов", – возмутился он.

Камински подчеркнул, Россия "съест" Запад, если он продолжит повторять старые ошибки.

"Если вы дадите им руку, они вас съедят. Такова их природа", - сказал он.

Проблемы Запада в противостоянии России

Как писал УНИАН, в НАТО не знают, как реагировать на гибридные атаки России – поджоги, убийства и кибератаки, совершаемые в странах Европы. Как отмечают аналитики, НАТО не может отвечать симметрично, а публичные осуждения Россию не пугают.

Впрочем, не все совсем уж плохо. Как заявил политолог Андрей Пионтковский, Запад наконец-то перестает пугаться "красных линий" Путина и его блефа об угрозе применения ядерного оружия. Примером изменения ситуации политолог считает в частности заявление президента Франции Макрона о том, что у его страны тоже есть ядерное оружие, которое он сделал в ответ на очередную попытку РФ припугнуть НАТО "ядерной дубиной".

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