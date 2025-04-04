Накануне в СМИ появлялись данные о том, что два политика могут поговорить чуть ли не завтра.

Российский диктатор Владимир Путин в ближайшее время не собирается созваниваться с американским президентом Дональдом Трампом.

Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. "Нет, в ближайшие дни пока не планируется, пока в графике ничего нет", - утверждал Песков, передает Би-би-си.

Напомним, ранее американский президент анонсировал, что в ближайшие несколько дней намерен поговорить с Путиным об окончании его войны против Украины.

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При этом Bloomberg со ссылкой на источник сообщил, что США ждут, когда главный переговорщик Путина Кирилл Дмитриев, проводивший переговоры с командой Трампа, доложит об итогах визита властелину Кремля, прежде чем стороны приступят к дальнейшим действиям.

В ответ на вопрос журналистов о результатах переговоров Дмитриева Песков заявил: "Давайте дождемся его возвращения в Москву".

Переговоры Трампа и Путина

Сегодня появилась информация о том, что окружение президента США Дональда Трампа не советует ему звонить Путину, пока он не согласится на полное прекращение огня в Украине.

Как написало NBC News со ссылкой на свои источники, хотя на сегодняшний день не запланировано ни одного звонка, Трамп может передумать и внезапно решить, что он хочет поговорить с Путиным.

Также сегодня издание Politico написало, что разговор президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным может состояться в ближайшее время, возможно, даже завтра.

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