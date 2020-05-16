США преодолеют коронавирус независимо от наличия вакцины - Трамп

В то же время, по словам Дональда Трамп, США начнут операцию Warp Speed, призванную как можно скорее изобрести вакцину против коронавируса.

США преодолеют коронавирусный кризис независимо от наличия вакцины против COVID-19.

Об этом заявил президент Дональд Трамп, пишет ТСН со ссылкой на CNBC.

"Есть вакцина, или нет, мы возвращаемся и начинаем процесс. Во многих случаях вакцин нет, и когда вирус или грипп приходят, ты борешься с ними", - пояснил глава государства.

В то же время, Трамп рассказал, что в стране начнут операцию Warp Speed, призванную на скорое изобретение вакцины против нового коронавирусного заболевания. В частности, эксперты рассчитывают достичь успехов уже к концу этого года.

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"Мы надеемся, что получим вакцину в ближайшем будущем, и если все удастся, это будет большим шагом вперед, - отметил американский президент. - Если мы этого не сделаем, то, как и во многих других случаях, когда возникает проблема, она, рано или поздно, уходит".

По словам главы США, невозможно предусмотреть повторное возгорание коронавируса. "Он может вспыхнуть, а может и не вспыхнуть. Мы увидим, но если он вспыхнет, мы будем тушить огонь, и мы погасим его быстро и эффективно. Мы многому научились", - заверил Трамп.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что лично знал пятерых людей, погибших от болезни COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа.

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