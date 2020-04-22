Если встретят на улице с пустой сумкой – оштрафуют: украинка рассказала о реалиях карантина в Испании (видео)

Женщина призналась, что испанские правоохранители оштрафовали ее за поход в магазин с подругой.

Украинский предприниматель Оксана Кисак, живущая в Барселоне, рассказала о суровых условиях карантинного быта в Испании.

Женщина рассказала, что карантин в стране начался в середине марта. С тех пор его несколько раз продлевали.

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«Он [карантин] на самом деле строгий. Нам нельзя без уважительной причины выходить на улицу. Если будешь находиться где-то за полтора километра от дома, чуть дальше, также тебя ждет штраф. Если ты будешь возвращаться из магазина, и сумка не будет забита на неделю на две покупками, а ты будешь идти буквально со сметаной, или с хлебом, тебя также ожидает штраф», - рассказала украинка.

По словам жительницы Барселоны, она хорошо понимает строгость карантина, поскольку ее саму оштрафовали за поход в магазин с подругой (вдвоем ходить нельзя). Штраф должен прийти ей уже после карантина. Его размер, как обещают, должен составить от 600 до 1000 евро.

Украинка сообщила, что люди, которые работают на государственной работе, сейчас получают 50% от зарплаты. Частным предпринимателям обещают помощь в размере 700 евро. Она и сама подала заявление на помощь, но пока ее никто не получил. Средства обещают выплатить уже после окончания карантина.

В то же время, испанские предприниматели оказались в сложном положении, поскольку им нередко приходится продолжать оплачивать аренду помещения для своего бизнеса (это зависит от владельца, региона, и т. п).

Впрочем, карантин в Испании начали смягчать. С понедельника на работу разрешили выйти строителям, а после 9 мая обещают понемногу открывать парикмахерские и центры красоты.

Напомним, пиковый уровень смертности от коронавирус был зафиксирован в Испании 2 апреля – тогда за сутки умерло 950 человек. С тех пор установилась тенденция к уменьшению числа жертв, но с периодическими скачками количества погибших вверх.

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