В российском правительстве наконец признали, что большинство так называемых "избыточных" смертей в этом году связаны с коронавирусом.

Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова признала, что более 80% "избыточных" смертей в 2020 году связаны с COVID-19. Это означает, что общее количество жертв коронавируса в России втрое больше, чем ранее сообщала Москва.

Об этом пишет BBC, объясняя, что "избыточные" смерти - это разница между количеством зарегистрированных смертей и средним показателем предыдущих лет за аналогичный период. Официально Москва утверждает, что 55,8 тысяч россиян умерли от COVID-19. Но заместитель премьер-министра говорит, что реальное же количество жертв болезни с учетом "избыточных" смертей - 186 тысяч.

Читайте такжеВ России назвали сроки начала вакцинации, не дожидаясь окончания клинических испытанийСтраны используют различные методы, когда считают жертв коронавируса. Поэтому проводить международные сравнения трудно. Россию критиковали за то, что она считает жертвами COVID-19 лишь тех людей, чье посмертное вскрытие доказало, что именно вирус был причиной смерти. Но это означает, что другие смерти, связанные с COVID-19, но без указания в документах, что коронавирус был причиной гибели пациента, не будут включены в статистику.

Новые цифры делают Россию третьей страной в мире с наибольшим количеством смертей от COVID-19. Перед ней лишь США с 335 тысячами жертв болезни и Бразилия (192 тысячи мертвых). Всего в России было зафиксировано более чем 3,1 миллиона случаев заражения.

Читайте такжеCNN: Коронавирус принес голод в ЕвропуЗаместитель премьер-министра РФ Татьяна Голикова сказала, что смертность в течение 11 месяцев 2020 года была на 13,8% выше, чем в прошлом году. Это означает, что 186 057 смертей в стране так или иначе связаны с коронавирусом. При этом Голикова настаивает, что российское правительство никогда не скрывало данные о смертности.

"Я хочу привлечь внимание к факту, что 81% от роста смертности за этот период был связан с COVID-19 или последствиями вируса", - сказала она.

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Перевод: Лесь Дымань