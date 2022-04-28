Российская группа пожаловалась на информатаки со стороны СМИ.

В российском городе Омск группа "Би-2" отменила концерт из-за баннера "Za президента".

Организаторы сначала завесили баннер черным полотном, но руководство площадки попросило убрать ткань, и после этого музыканты уехали, узнало издание "Подъем" в спорткомплексе "Красная звезда", где должен был пройти концерт.

По сведениям издания, "Артисты приехали и уехали".

"…Кто организовывал, тот завешивал баннер. Тут не только администрация спорткомплекса присутствовала. Не сошлись. И они просто уехали. Мы только предоставляем площадку", - поделились в спорткомплексе.

На странице "Би-2" в Facebook говорится, что группе не дали провести концерт в Омске, и поэтому его пришлось отменить.

"…В город мы прилетели за сутки до концерта, успели провести саундчек (настройка оборудования - Ред.) и были готовы начинать выступление - однако нам не дали провести концерт, его пришлось отменить", - отмечается в сообщении.

В "Би-2" добавили, что это событие могут использовать для продолжения информатаки, которой группа в СМИ подвергается на протяжении последней недели.

"…Мы расцениваем эту ситуацию как продолжение нападок на группу и на наших поклонников… Мы обязательно проконтролируем, чтобы все деньги нашим поклонникам были возвращены", - подчеркивается в посте.

Концерт "Би-2" в Омске должен был состояться 28 апреля в 19:00 (22:00 по Киеву), и зрителей не предупредили об отмене мероприятия, сообщил "Вечерний Омск".

"…Нам ничего не объяснили, толпы... просто стояли и ждали больше 40 минут. Кто-то сказал, что звонили на вахту, там ответили, что концерта не будет, потом кто-то вышел и сказал что-то о непредоставлении площадки", - поделилась одна из зрительниц.

Напомним, Россия вторглась в Украину рано утром 24 февраля, на технике оккупантов были нарисованы латинские буквы "Z" и "V", в нашей стране и на Западе их считают символом широкомасштабной агрессии.

После широкомасштабного вторжения России в Украину "Би-2" в соцсети опубликовала черный квадрат и написала "Нет войне". Вскоре антивоенный пост был удален.

Вас также могут заинтересовать новости: