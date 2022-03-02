Все, что Европа может делать для Украины, по словам немецкого канцлера, это оказывать финансовую и гуманитарную помощь.

Канцлер Германии Олаф Шольц исключил участие НАТО в войне, которую РФ развязала против Украины.

"Мы не будем вмешиваться военным образом. Это касается НАТО, он этого делать не будет, а также всех остальных. Это было бы неправильно в этой ситуации", - сказал Шольц во время своего первого визита в Израиль, пишет "Европейская правда".

"То, что мы делаем - это поддерживаем", - уточнил канцлер, имея ввиду финансовую и гуманитарную помощь.

По его словам, санкции уже оказывают эффект: "Я считаю, что это правильные решения".

Он сказал, что будет работать над тем, чтобы мирные переговоры между Россией и Украиной продолжились в ближайшее время.

"Конечно, сейчас речь идет о том, что дипломатия снова получает отличный шанс", - сказал Шольц. При этом он снова призвал Россию немедленно прекратить все военные действия.

"Нападения на гражданскую инфраструктуру и гражданское население должны прекратиться", – заявил он.

Ранее экс-президент Литвы Даля Грибаускайте призвала Североатлантический альянс вступить в войну за отстаивающую независимость Украину.

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