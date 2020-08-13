"Диктатор с окровавленными руками": Грибаускайте резко высказалась в адрес Лукашенко

Экс-президент Литвы призвала Лукашенко покинуть пост.

Бывший президент Литвы Даля Грибаускайте на фоне протестов в Беларуси резко высказалась в адрес Лукашенко.

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Свое короткое обращение она опубликовала в Twitter.

"Диктатор с окровавленными руками, Лукашенко. Вы сделали свою судьбу - будущего на белорусской земле нет", - написала Грибаускайте.

Протесты в Беларуси: что происходит

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы.

По предварительным результатам ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за его главную оппонентку Светлану Тихановскую - 9,9%. Остальные кандидаты набрали менее 2% - Анна Канопацкая (1,68%), Сергей Черечень (1,13%), Андрей Дмитриев (1,04%).

Тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками.

В МВД Беларуси заявили о задержании около 3 тысяч участников акций в ночь на 10 августа, более 2000 человек в ночь на 11 августа и более 1000 - в третью ночь акций в разных городах страны.

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Автор: Екатерина Лиманская