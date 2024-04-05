Кроме того, целью этих инфоопераций является вынуждение Запада к "самосдерживанию".

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, министр обороны РФ Сергей Шойгу и министр иностранных дел Сергей Лавров активизировали информационные операции, чтобы подтолкнуть Украину к переговорам и заставить Запад бояться и "самосдерживаться".

Как сообщает Институт изучения войны (ISW), Шойгу предпринял попытки угрожать Франции, чтобы сдерживать поддержку Украины, и делал вид заинтересованности в мирных переговорах.

Аналитики отмечают, что эта риторика Шойгу является частью более широкой российской информационной операции, направленной на убеждение западных стран подтолкнуть Украину к неравноправным переговорам на условиях России.

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Кремль использовал эту общую информационную операцию об эскалации с НАТО, нацелив ее на Францию. Песков заявил, что НАТО и Россия находятся в "прямой конфронтации". Россияне активизируют информационные операции, чтобы заставить Запад к самоограничению.

Песков также обвинил НАТО в приближении к границам России, вероятно, имея в виду недавнее вступление Финляндии и Швеции в альянс, и заявил, что НАТО расширяет свою военную инфраструктуру ближе к России.

"Российские официальные лица уже давно пытаются представить НАТО и Запад как экзистенциальную угрозу для России, чтобы оправдать войну Кремля в Украине. Например, 18 марта глава России Владимир Путин заявил, что полномасштабная война между НАТО и Россией нежелательна, но возможна", - отмечают аналитики.

Усиление нарратива о том, что НАТО и Россия уже находятся в "прямой конфронтации", вероятно, все еще является частью российской кампании рефлексивного контроля, которая использует угрожающие высказывания, чтобы задержать и повлиять на принятие важных решений о поддержке Запада для Украины. Этот кремлевский нарратив также, вероятно, является попыткой представить оборонную деятельность НАТО в ответ на откровенную агрессию России как провокационную.

Кроме того, информационные операции продвигал и Лавров, имитируя заинтересованность в переговорах. Он использовал встречу десятков иностранных послов из незападных государств, чтобы осудить украинскую "формулу мира", заявив, что Россия готова вести переговоры на выгодных для Кремля условиях.

В ISW констатировали, что Россия продолжает готовиться к потенциальной войне с вооруженными силами из НАТО. Агрессоры делают военные реформы, воссоздают Ленинградский военный округ и Московский военный округ на западе России. Российские официальные лица обвинили НАТО в том, что она дала России повод для восстановления ЛВО непосредственно на границе с Финляндией.

Переговоры Украины и РФ - последние новости

Как сообщал УНИАН, ни Россия, ни Украина не имеют достаточно ресурсов для достижения решающей победы на поле боя. Но несмотря на большие потери, которые они несут, мирное соглашение на текущем этапе выглядит еще менее вероятным из-за радикальности взаимных требований.

Как пишет Foreign Affairs, "взаимоболезненный тупик" на фронте в теории должен был бы побуждать стороны к переговорам. Когда становится понятной невозможность достичь цели военной силой, стороны более склонны соглашаться на уступки, которые до сих пор казались неприемлемыми. Но это точно не о российско-украинской войне.

"Чтобы достичь мира в конфликте, обе стороны должны быть готовы принять минимальные требования друг друга. И несмотря на взаимное отсутствие прогресса, ни Россия, ни Украина не могут проглотить требования друг друга", - пишет Foreign Affairs, вспоминая в частности неготовность ни одной из сторон уступать территории.

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