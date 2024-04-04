Власти Франции опровергли заявления РФ о том, что они выразили готовность вести диалог по Украине или обсудить возможные мирные переговоры.

Как пишет Reuters, министерство обороны РФ заявило: "Готовность к диалогу по Украине была отмечена" в телефонном разговоре между французским министром обороны Себастьяном Лекорню и его российским коллегой Сергеем Шойгу.

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В этом заявлении говорится, что стартом для новых переговоров могут стать переговоры 2022 года между российской и украинской сторонами, которые проходили в Стамбуле и закончились ничем.

"Это неправда. Мы ни разу не проявили никакой готовности к диалогу по Украине, переговорам или чему-то в этом роде", - заявил источник во французском правительстве.

Во французской версии телефонного разговора, первого с октября 2022 года и инициированного Парижем, отмечено, что обсуждение было сосредоточено на возросшей угрозе терроризма после нападения ИГИЛа на концертный зал в Москве.

В российском заявлении также говорится, что идея проведения встречи в Швейцарии по достижению мира в Украине была бы "бессмысленной" без участия РФ.

Напомним, украинские власти предложили провести "мировой саммит", но заявил, что России на нем быть не должно.

Отношения Парижа и Москвы

Отношения Франции и РФ заметно испортились в последние время из-за того, что Париж увеличил поддержку Украины, включая подписание двустороннего соглашения о безопасности и обещание отправить больше крылатых ракет большой дальности.

Также президент страны Эммануэль Макрон занял более жесткую позицию в отношении РФ, заявив, что Кремль должен быть побежден, и не исключил отправку военных из европейских стран в Украину. При этом он дал понять, что Франция не будет обострять военные действия против РФ.

В ответ на это в минобороны РФ пригрозили, что любая "практическая реализация" предложения Макрона об отправке войск в Украину "создаст проблемы для Франции".