Перед этим Байден возложил венок на могиле неизвестного солдата на Арлингтонском национальном кладбище.

Президент США Джо Байден прибыл в Белый дом, где планирует подписать первые указы в качестве главы государства.

Перед этим Байден возложил венок на могиле неизвестного солдата на Арлингтонском национальном кладбище. Затем его кортеж в составе десятков машин и обширного полицейского эскорта на мотоциклах направился к Белому дому.

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В процессии шли оркестр сухопутных сил США, гвардия родов войск, гвардия верховного главнокомандующего и барабанщики 3-го пехотного полка сухопутных сил США, известного как "эскорт президента".

Машину Байдена сопровождали шестеро охранников и 13 родственников, включая сына Хантера.

Инаугурация президента США: что известно

Сегодня, 20 января, состоялась инаугурация президента США - Джо Байден в Вашингтоне принес присягу и начал исполнять обязанности президента.

Присягу также приняла вице-президент США Камала Харрис. Она стала первой женщиной и первой американкой африканского, ямайского и южноазиатского происхождения в этой должности.

Действующий президент США Дональд Трамп, который сегодня завершил выполнять свои полномочия, попрощался с Белым домом и покинул Вашингтон до начала церемонии инаугурации.

Таким образом, он не встречал Джо Байдена в Белом доме перед официальной церемонией инаугурации. Трамп вместе со своей женой Меланией отправился в курортный городок Палм-Бич (штат Флорида) и пропустит инаугурацию 46-го президента США Джо Байдена в Вашингтоне.

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Автор: Денис Прядко