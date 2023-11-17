Визит Шарля Мишеля предшествует обсуждению между лидерами ЕС начала переговоров о вступлении с Украиной.

Президент Европейского совета Шарль Мишель отправится в Киев в начале следующей недели. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники, проинформированные о поездке.

Мишель посетит Украину на годовщину протестов на Майдане, которые начались 21 ноября 2013 года. Протесты начались после решения бывшего президента Украины Виктора Януковича выйти из соглашения о политической и экономической ассоциации с ЕС. Россия назвала Евромайдан спровоцированным Западом "переворотом" и использовала его для оправдания своих военных действий против Украины в 2014 году.

Визит состоится накануне саммита Европейского совета в середине декабря, на котором лидеры ЕС обсудят рекомендации Европейской комиссии начать официальные переговоры о вступлении Украины в ЕС.

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Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен посетила Киев незадолго до этого, пообещав президенту Украины Владимиру Зеленскому продолжить поддержку ЕС.

Представитель Мишеля заявил, что не может подтвердить визит, но отметил, что они будут в Берлине в начале следующей недели.

Вступление Украины в ЕС

Как сообщал УНИАН, Европейская комиссия рекомендовала Европейскому Совету начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз. Однако, отчет Еврокомиссии о завершении воплощения Украиной необходимых реформ будет представлен в марте 2024 года, потому что сейчас выполнено более 90% реформ.

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен отметила, что Евросовет должен принять политическое решение. В частности, заседание лидеров ЕС состоится в середине декабря и вопрос начала переговоров будет на повестке дня.

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