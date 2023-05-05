Однако приезд президента Украины может и не состояться.

Полиция Берлина в пятницу 5 мая объявила о подготовке к визиту украинского президента Владимира Зеленского.

Как передает обращение правоохранителей ресурс DPA, приезд главы государства, вероятно, состоится в середине мая. Пока визит не был официально подтвержден.

Полицейские принимают соответствующие меры безопасности, чтобы быть готовыми к визиту Зеленского в Германию.

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Стоит отметить, что украинское посольство отказалось от комментариев относительно этого события. А в офисе Олафа Шольца сообщили, что график канцлера Германии на следующую неделю будет известен через несколько дней.

Визит Зеленского в Берлин: Что известно

В среду немецкие СМИ сообщили о том, что Владимир Зеленский принял предложение федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера встретиться 13 мая в Берлине. На следующий день – в воскресенье 14 мая – президента Украины ожидает официальный визит к канцлеру Олафу Шольцу.

Немецкая полиция была недовольна утечкой такой конфиденциальной информации и начала расследование этого инцидента. Как оказалось на первых этапах расследования, сотрудник берлинской полиции поделился деталями планируемой операции.

Впоследствии стало известно, что Зеленский может отменить визит в Германию.

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