Сообщается, что самолеты летали агрессивно и на больших скоростях.

СМИ узнали новые подробности о первых летных испытаниях между самолетом X-62A VISTA, которым автономно управлял искусственный интеллект, и пилотируемым истребителем F-16.

Как пишет Defense Express, испытания были действительно напряженными, самолеты летали агрессивно и на больших скоростях.

"В целом VISTA под управлением искусственного интеллекта продемонстрировала хорошие результаты, были протестированы разные возможности. В то же время, тайной остаются данные о том, сколько раз VISTA удалось обыграть пилотируемый F-16. А одним из уроков, извлеченных в рамках испытания, стало то, как быстро можно адаптировать программное обеспечение искусственного интеллекта и загрузить его в самолет непосредственно во время полета", - говорится в публикации.

Также отмечается, что во время испытаний в кабине "автономного" VISTA находились два пилота, но они не вмешивались в управление самолетом, а лишь контролировали системы и переключали между разными вариантами искусственного интеллекта.

F-16 против X-62A - первый в истории "воздушный бой"

Напомним, как писал УНИАН в США провели испытания между модифицированным F-16 под управлением ИИ (X-62A) и бортом с пилотом.

В США чиновники заявили, что противостояние прошло успешно, однако, ссылаясь на соображения национальной безопасности, не сообщили, кто же одержал победу.

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