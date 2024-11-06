Европейский союз начал работу над боевым кораблем следующего поколения. Он может поступить на вооружение где-то в 2040-х годах.

Как расссказал Defense News глава морского подразделения Европейского оборонного агентства Юрген Скрабек, министры обороны могут подписать письмо о намерениях реализовать проект уже через две недели. По его словам, в этом очень заинтересованы шесть государств, четыре из которых имеют большой военно-морской флот.

Согласно оценкам, в будущем странам Евросоюза понадобится не менее тридцати боевых кораблей. Скрабэк не верит, что все эти судна построят в рамках программы European Combat Vesse, бюджет которой может превысить 20 миллиардов евро.

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Председатель Европейской группы военно-морской промышленности Фернандо Мигелес Гарсия говорит, что речь может идти о создании "корабля-матки", способного нести беспилотные летательные аппараты:

"Новое поколение кораблей будет полностью отличаться от тех, что мы имеем сейчас, потому что сценарий морской войны сильно меняется".

Директор Управления концепций и возможностей военного штаба Евросоюза Игнасио Куартеро добавил, что компактное судно должно противостоять "всему спектру угроз", включая дроны и гиперзвуковые противокорабельные ракеты.

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