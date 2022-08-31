Концерн SAFRAN специализируется на производстве аэрокосмического и оборонного оборудования или его компонентов

Французскую ВПК-компанию SAFRAN обвиняют в поставках военного оборудования в Россию и, соответственно, нарушении санкций ЕС. Европейская комиссия взяла под контроль расследование деятельности этой компании. Об этом ЕК в письме уведомила Александра Дубилета – инициатора проекта "Тотальная изоляция россии", направленного на выявление и наказание европейских компаний из сферы ВПК, вооружают российскую армию.

12 июля Дубилет подал два заявления против SAFRAN в адрес ЕК. Первое заявление касалось истории поставок SAFRAN в 2018 году - через дочернюю фирму - высокоточных компасов для установки в комплексе наблюдения "Ирония". Второе – возможных нарушений этой компанией санкций ЕС и поставок в 2015 году сенсорных модулей предприятиям Военно-воздушных сил РФ (ВВС РФ).

В письме предлагается передача заявлений О. Дубилета для рассмотрения уже на национальном уровне компетентным органам Франции. При этом ЕК обязуется следить за результатами расследования.

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Концерн SAFRAN специализируется на производстве аэрокосмического и оборонного оборудования или его компонентов. С 2005 года компания сфокусировалась на трех основных направлениях: авиационные двигатели и оборудование, космос и оборона.

11,2% пакета акций владеет правительство Франции.

Известно, что в 2016 году SAFRAN снабжала войска РФ сенсорными модулями, при этом зная конечного получателя - ВВС РФ. А через свою дочернюю компанию Safran Vectronix AG (Швейцария) концерн продавал российским предприятиям высокоточные лазерные дальномеры. Один из них был обнаружен в российском оптико-электронном комплексе наблюдения "Ирония" 2019 года производства.

SAFRAN - не единственная французская компания, наладившая торговлю военными товарами с Россией. Концерн Thales, который специализируется на изготовлении систем для военного, авиакосмического и морского назначения и 25,67% акций которого владеет правительство Франции, поставлял в России тепловизоры Catherine FC, которые использовали для создания прицельных комплексов "Эсса", "Плисса" и "Сосна-У". В свою очередь они усилили боевые возможности модифицированных танков Т-80, Т-90, Т-72 и других военных машин. В то же время Sofradir, "дочка" Thales, в 2016 году фирма сбыла в Россию 83 инфракрасных извещателя и 258 инфракрасных извещателя. в пользу ЗАО"ТПК " Линкос".

По данным портала Investigate Europe, за последние 8 лет французские компании из сферы ВПК успели заработать на торговле с Россией 152 миллиона евро.