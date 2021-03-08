Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

В Польше предъявили обвинение в неумышленном совершении аварии на наземном транспорте водителю автобуса, который попал в смертельное ДТП.

Читайте такжеВо Франции погиб известный миллиардер и политик Оливье ДассоОб этом пишет PAP со ссылкой на заместителя районного прокурора в Пшемысле Беату Старжецкую.

48-летнему Владимиру К. грозит до восьми лет лишения свободы.

По данным следствия, автобус ехал с разрешенной скоростью. Водитель хотел совершить манер, однако недостаточно снизил скорость.

Мужчину допрашивали в больнице. По его словам, он не помнит подробностей аварии и находится в плохом эмоциональном состоянии. Ему запретили покидать территорию Польши.

ДТП с украинцами в Польше: что известно

Ночью 6 марта в Подкарпатском воеводстве, в 30 км от границы с Украиной, в ДТП попал украинский рейсовый автобус, в котором находились 57 украинцев.

В аварии погибли 5 человек, 35 были госпитализированы.

По предварительной версии полиции, водитель не справился с управлением, в результате чего автобус слетел в кювет и перевернулся.

По состоянию на утро 7 марта в больницах находились 28 пострадавших. Девять человек в тяжелом состоянии.

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Автор: УНИАН