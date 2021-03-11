Среди погибших преимущественно дети. Еще 13 пассажиров находятся в тяжелом состоянии.

По меньшей мере 27 человек погибли в результате ДТП с автобусом, которое произошло на индонезийском острове Ява.

На момент аварии в автобусе находились 66 человек - группа учеников исламской школы, их родители и учителя. Они возвращались с экскурсии в одно из мест паломничества, пишет DW.

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Автобус двигался по извилистой дороге с плохим освещением, когда водитель потерял контроль над транспортным средством и тот упал в 20-метровую пропасть. Среди возможных причин аварии называют отказ тормозов.

Среди погибших - преимущественно дети. Погиб в аварии также и водитель автобуса. Остальные 39 пассажиров получили травмы, 13 из них находятся в тяжелом состоянии. Спасатели в течение ночи вытаскивали травмированных из автобуса и доставляли в ближайшие больницы.

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Автор: Александр Топчий