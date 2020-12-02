Конституционный суд Молдовы не может подтвердить победу Майи Санду на выборах президента из-за продолжающихся судебных процессов.
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Как сообщает местное издание NewsMaker, сегодня в КС Молдовы заявили, что не пока не могут высказаться по поводу окончательных итогов выборов президента.
В суде отметили, что это связано с еще не завершенными судебными процессами, связанными с выборами.
В КС подчеркнули, что, по закону, должны признать или не признать второй тур голосования в течение 10 дней после получения протоколов от Центральной избирательной комиссии, но не раньше, чем суды закончат рассматривать все жалобы и протесты, поданные по итогам проведения второго тура выборов президента.
Выборы в Молдове: что известно
- Второй тур выборов президента Молдовы состоялся 15 ноября.
- На выборах победила кандидат от партии PAS Майя Санду, набравшая 943 тыс. 006 голосов. Главного конкурента Санду Игоря Додона поддержали 690 тыс. 615 избирателей.
- 20 ноября ЦИК Молдовы объявил Санду победителем президентских выборов.
- Теперь решение Центризбиркома должен подтвердить Конституционный суд.
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