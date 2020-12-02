По закону, КС должен признать или не признать результаты в течение 10 дней после получения протоколов от ЦИК, но не раньше, чем суды закончат рассматривать все жалобы и протесты, поданные по итогам проведения второго тура выборов президента.

Конституционный суд Молдовы не может подтвердить победу Майи Санду на выборах президента из-за продолжающихся судебных процессов.

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Как сообщает местное издание NewsMaker, сегодня в КС Молдовы заявили, что не пока не могут высказаться по поводу окончательных итогов выборов президента.

В суде отметили, что это связано с еще не завершенными судебными процессами, связанными с выборами.

В КС подчеркнули, что, по закону, должны признать или не признать второй тур голосования в течение 10 дней после получения протоколов от Центральной избирательной комиссии, но не раньше, чем суды закончат рассматривать все жалобы и протесты, поданные по итогам проведения второго тура выборов президента.

Выборы в Молдове: что известно

Второй тур выборов президента Молдовы состоялся 15 ноября.

На выборах победила кандидат от партии PAS Майя Санду, набравшая 943 тыс. 006 голосов. Главного конкурента Санду Игоря Додона поддержали 690 тыс. 615 избирателей.

20 ноября ЦИК Молдовы объявил Санду победителем президентских выборов.

Теперь решение Центризбиркома должен подтвердить Конституционный суд.

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Автор: Антонина Доломанжи