Дональд Трамп в День благодарения помиловал своего бывшего помощника по нацбезопасности Майкла Флинна, осужденного за связи с Россией.
Об этом Трамп сообщил в Twitter.
Флинна осудили в ходе расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в выборы в США 2016 года.
Между тем Трамп заявил, что для него большая честь заявить о помиловании Флинна.
"Для меня большая честь объявить о полном помиловании генерала Майкла Т. Флинна. Мои поздравления Флинну и его замечательной семье, я знаю, что теперь у вас будет поистине фантастический День благодарения", - написал Трамп.
Майкл Флинн - бывший советник по национальной безопасности президента Дональда Трампа. Занимал эту должность в 2017 году, был вынужден уйти в отставку с поста советника президента в связи с противозаконными контактами с послом России Сергеем Кисляком.
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День благодарения: что известно о празднике
- Праздник отмечают в последние выходные ноября.
- День благодарения празднуют во многих странах мира и в основном он связан с окончанием сельскохозяйственных работ.
- Главная цель - поблагодарить за урожай и помощь в выращивании урожая и за все достижения нации в течение года.
- Часто в таких праздниках присутствуют элементы древних национальных традиций.
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