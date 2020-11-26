Трамп заявил, что для него большая честь заявить о помиловании Флинна.

Дональд Трамп в День благодарения помиловал своего бывшего помощника по нацбезопасности Майкла Флинна, осужденного за связи с Россией.

Об этом Трамп сообщил в Twitter.

Флинна осудили в ходе расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в выборы в США 2016 года.

Между тем Трамп заявил, что для него большая честь заявить о помиловании Флинна.

"Для меня большая честь объявить о полном помиловании генерала Майкла Т. Флинна. Мои поздравления Флинну и его замечательной семье, я знаю, что теперь у вас будет поистине фантастический День благодарения", - написал Трамп.

Майкл Флинн - бывший советник по национальной безопасности президента Дональда Трампа. Занимал эту должность в 2017 году, был вынужден уйти в отставку с поста советника президента в связи с противозаконными контактами с послом России Сергеем Кисляком.

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День благодарения: что известно о празднике

Праздник отмечают в последние выходные ноября.

День благодарения празднуют во многих странах мира и в основном он связан с окончанием сельскохозяйственных работ.

Главная цель - поблагодарить за урожай и помощь в выращивании урожая и за все достижения нации в течение года.

Часто в таких праздниках присутствуют элементы древних национальных традиций.

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Автор: УНИАН