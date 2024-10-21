Уилан сказал, что мог общаться с бывшими заключенными, воюющими в Украине, через "одноразовые" мобильные телефоны.

Гражданин США Пол Уилан, который больше 5 лет был незаконно заключен в российской колонии, передавал западным чиновникам данные, которые получал от сокамерников, воюющих за РФ на передовой в Украине.

"Заключенные , которые отправились на войну, имели связь. И они общались с нами. И я передавал их сообщения четырем правительствам", - сказал Уилан, пишет CNN. В частночти, информацию он передавал США, Великобритании, Канаде и Ирландию - четырем странам, гражданином которых он является.

Уилан добавил, что он и другие могли общаться с бывшими заключенными через "одноразовые" мобильные телефоны, которые они могли получить, даже находясь в трудовой колониив Мордовии. Американец объяснил, что это было возможно, поскольку охранники колонии "отворачивались" в обмен на такие товары, как сигареты.

Видео дня

"Российский тюремный охранник получает $300-$400 в месяц. Даешь ему блок сигарет, и можешь делать все, что хочешь", - рассказал бывший узник Кремля.

Уилан сказал, что больше четырех сотен заключенных из его лагеря отправились воевать против Украины как наемники. В колонии Уилана в основном сидели молодые люди из стран Центральной Азии, таких как Таджикистан, Узбекистан и Киргизия.

"Из моей колонии отправилось 450 человек. Я знал их всех. Некоторые из них мертвы. У некоторых нет рук и ног. У всех них какой-то посттравматический стресс. Они пережили травмирующий опыт. Их использовали на передовой, чтобы ходить по минным полям, в качестве пушечного мяса. Их отправили, чтобы они отвлекали на себя огонь противника. Вот что делает РФ с этими людьми. И они все молоды", - поделился Уилан.

Кто такой Пол Уилан

Уилан бывший морской пехотинец США. Его задержали в Москве в номере гостиницы "Метрополь" при проведении так называемой "шпионской акции" 28 декабря 2018 года.

15 июня 2020 года Мосгорсуд признал виновным бывшего американского морского пехотинца в шпионаже против РФ и приговорил его к 16 годам колонии строгого режима.

Уилана освободили в начале 2024 года в рамках широкомасштабного обмена пленными, проведенного между Вашингтоном и Москвой.

Вас также могут заинтересовать новости: