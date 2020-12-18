Дональд Трамп неоднократно выдвигал обвинения против Байденов, называя их "преступным предприятием".

Новоизбранный президент США Джо Байден говорит, что доверяет своему сыну Хантеру, впервые прокомментировав расследование против него.

Об этом сообщает Голос Америки.

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Дональд Трамп неоднократно выдвигал обвинения против Хантера, называя семью своего политического конкурента "преступным предприятием". На прошлой неделе в Штатах началось налоговое расследование в отношении Хантера Байдена.

Байден в ответ во время эфира на канале CBS заявил, что он с женой очень доверяет их сыну.

"Меня не беспокоят любые обвинения, выдвинутые против него. У меня нет беспокойства относительно того, в чем его обвиняют. Это используется, чтобы навредить мне. Я думаю, что это такая себе нечестная игра, но имеем то, что имеем", - отметил Байден.

Скандал с деятельностью сына Байдена в Украине

20 мая на пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что генпрокурор Ирина Венедиктова зарегистрировала уголовное производство по обнародованным 19 мая записей якобы переговоров между экс-президентом Украины Петром Порошенко и бывшим вице-президентом США Байденом и бывшим госсекретарем Джоном Керри. В ходе этих разговоров от Порошенко якобы требовали обеспечить увольнение Виктора Шокина с должности генпрокурора.

Ранее Шокин, который занимал должность генпрокурора в 2015-2016 годах, утверждал, что его заставили написать заявление об увольнении в связи с расследованием в отношении должностных лиц компании «Бурисма» (Burisma). Он предполагал, что компания Burisma Holdings Limited имела поддержку США. В 2014 году членом совета директоров Burisma стал сын экс-вице-президента США Хантер Байден.

Судья Печерского райсуда Сергей Вовк своим постановлением обязал Офис генпрокурора открыть уголовное производство относительно вмешательства бывшего вице-президента США Байдена в работу Шокина.

Судья Печерского райсуда Сергей Вовк своим постановлением обязал офис генпрокурора открыть уголовное производство по вмешательству бывшего вице-президента США Байдена в деятельность Шокина.

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Автор: УНИАН