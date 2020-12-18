Новоизбранный президент США Джо Байден говорит, что доверяет своему сыну Хантеру, впервые прокомментировав расследование против него.
Об этом сообщает Голос Америки.
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Дональд Трамп неоднократно выдвигал обвинения против Хантера, называя семью своего политического конкурента "преступным предприятием". На прошлой неделе в Штатах началось налоговое расследование в отношении Хантера Байдена.
Байден в ответ во время эфира на канале CBS заявил, что он с женой очень доверяет их сыну.
"Меня не беспокоят любые обвинения, выдвинутые против него. У меня нет беспокойства относительно того, в чем его обвиняют. Это используется, чтобы навредить мне. Я думаю, что это такая себе нечестная игра, но имеем то, что имеем", - отметил Байден.
Скандал с деятельностью сына Байдена в Украине
- 20 мая на пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что генпрокурор Ирина Венедиктова зарегистрировала уголовное производство по обнародованным 19 мая записей якобы переговоров между экс-президентом Украины Петром Порошенко и бывшим вице-президентом США Байденом и бывшим госсекретарем Джоном Керри. В ходе этих разговоров от Порошенко якобы требовали обеспечить увольнение Виктора Шокина с должности генпрокурора.
- Ранее Шокин, который занимал должность генпрокурора в 2015-2016 годах, утверждал, что его заставили написать заявление об увольнении в связи с расследованием в отношении должностных лиц компании «Бурисма» (Burisma). Он предполагал, что компания Burisma Holdings Limited имела поддержку США. В 2014 году членом совета директоров Burisma стал сын экс-вице-президента США Хантер Байден.
- Судья Печерского райсуда Сергей Вовк своим постановлением обязал Офис генпрокурора открыть уголовное производство относительно вмешательства бывшего вице-президента США Байдена в работу Шокина.
- Судья Печерского райсуда Сергей Вовк своим постановлением обязал офис генпрокурора открыть уголовное производство по вмешательству бывшего вице-президента США Байдена в деятельность Шокина.
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