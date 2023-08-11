Маск заверил, что лично получил разрешение от премьер-министра Италии для выбранного места.

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что договорился с властями Италии о месте для запланированного боя с руководителем Meta Corporation Марком Цукербергом. Об этом Маск сообщил в своей соцсети X (бывший Твиттер).

"Я общался с премьер-министром Италии и министром культуры. Они договорились об эпическом месте. Всё в кадре камеры будет Древним Римом, поэтому вообще ничего современного", – заявил он.

Кроме того, Маск отдельным сообщением написал слово "Гладиатор", фактически подтверждая слухи, что местом для боя станут руины древнеримского Колизея, которые являются одной из главных достопримечательностей итальянской столицы.

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По словам Маска, поединок будут транслировать в прямом эфире соцсети, принадлежащие бойцам - Твиттер, Facebook и Instagram.

Бой Маска и Цукерберга - что известно

В июле основатель и руководитель корпорации Meta, владеющей в частности платформами Facebook и Instagram, Марк Цукерберг запустил новую соцсеть Threads. По своей концепции она должна была стать прямым конкурентом для Twitter, который в прошлом году был приобретен Илоном Маском.

Маск начал в Твиттере подшучивать над бизнес-стратегией Цукерберга и в публичной переписке с одним из своих подписчиков в шутку написал, что готов "к драке в клетке" с Цукербергом. Но последний присоединился к этой беседе с коротким сообщением "Пришлите мне местоположение", имея в виду арену для боя.

После этого оба миллиардера начали активно готовиться к битве, параллельно пытаясь согласовать место поединка. По предварительной информации бой состоится 26 августа.

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