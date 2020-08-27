По предварительной информации, в акции приняли участие около тысячи граждан.

В центре Минска происходят массовые задержания участников акции солидарности.

Фото и видео с места происшествия публикуют белорусские издания в Telegram.

Читайте такжеОппозиция Беларуси о силовиках Путина в стране: это неприемлемо

Накануне задержаний правоохранители перекрыли металлическими ограждениями все подземные переходы на площадь Независимости, пишет TUT.BY.

Протестующим в центре белорусской столицы из громкоговорителей напомнили о нарушении законодательства. Тогда на площадь подъехал ОМОН в автозаках и микроавтобусах.

«Людей начали задерживать. Мужчин по одному отводят в автозак, девушкам разрешают выйти из окружения, хотя воспользоваться этой возможностью соглашаются не все», – отмечает издание.

Кроме участников собрания в микроавтобус поместили и 9 журналистов, российских пропагандистов сразу же отпустили.

По информации МВД Беларуси, работников СМИ не задерживали, а просто отправили в отделение для подтверждения законности их профессиональной деятельности.

Акция солидарности связана с действиями силовиков вечером 26 августа, когда они задерживали протестующих и заблокировали выходы и входы из Красного костела.

Наша Нива пишет о десятках задержанных. По предварительной информации, в акции приняли участие около тысячи граждан.

Что происходит в Беларуси: хроника протестов

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.

Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. Также с 11 августа в стране была объявлена общенациональная забастовка.

В первые дни участников акций жестоко разгонял милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них при задержании и в СИЗО сильно били.

14 августа задержанных начали отпускать. Европейский Союз не признает результатов выборов президента Беларуси.

16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек.

17 августа предприятия по всей Беларуси начали забастовки. Действующий президент Лукашенко перед работниками МКЗТ заявил: "пока вы меня не убьёте, других выборов не будет".

Белорусская оппозиция создала Координационный совет, цель которого – обеспечить транзит власти. Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что может привлечь армию для разгона протестующих.

24 августа Ольгу Ковалькову, доверенное лицо белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской, и другого члена Координационного совета – Сергея Дилевского – задержали в Минске. 25 августа суд назначил им по 10 суток админареста.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Яна Ставская