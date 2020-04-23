Билл Гейтс купил дом за $43 миллиона

Общая площадь дома - около 540 квадратных метров.

Американский бизнесмен и миллиардер Билл Гейтс приобрел недвижимость в Калифорнии, заплатив рекордную для округа сумму.

Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, Гейтс выложил за особняк 43 миллиона долларов. Дом был куплен в конце марта у вдовы техасского миллиардера Ти Буна Пикенса - Мадлен Пикенс.

Особняк имеет шесть спален, бассейн с видом на океан и джакузи на 10 персон.

Общая площадь дома – около 540 квадратных метров.

Как сообщал УНИАН, 23-летняя дочь Билла Гейтса Дженнифер Катарина Гейтс вышла замуж за наездника из Египта Найеля Нассара.