Президент США Джо Байден призвал демократическое большинство в Сенате не затягивать процесс судебных слушаний по делу импичмента его предшественника Дональда Трампа.
Читайте такжеThe Guardian: КГБ вербовал Трампа 40 лет и считал его своим успешным "активом"Об этом сообщает The Hill.
Глава Белого дома отметил, что благодаря этому новой администрации удастся сосредоточиться на более важных шагах.
«Послание президента Байдена лидерам Демократической партии в Сенате относительно будущего процесса импичмента экс-президента Трампа является четким: пусть это будет кратковременным, нельзя позволить этому сорвать повестку дня», - отмечает издание.
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