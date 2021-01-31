По мнению президента США, нельзя позволить этому процессу сорвать повестку дня.

Президент США Джо Байден призвал демократическое большинство в Сенате не затягивать процесс судебных слушаний по делу импичмента его предшественника Дональда Трампа.

Читайте такжеThe Guardian: КГБ вербовал Трампа 40 лет и считал его своим успешным "активом"Об этом сообщает The Hill.

Глава Белого дома отметил, что благодаря этому новой администрации удастся сосредоточиться на более важных шагах.

«Послание президента Байдена лидерам Демократической партии в Сенате относительно будущего процесса импичмента экс-президента Трампа является четким: пусть это будет кратковременным, нельзя позволить этому сорвать повестку дня», - отмечает издание.

Импичмент Трампа: последние новости

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Автор: УНИАН